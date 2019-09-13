Согласно материалам, размещенным в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, счета Ф.Киркорова по состоянию на 12 сентября 2019 г. заблокированы в Сбербанке и «СДМ-Банке».

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва". Отмечается, что у артиста заблокировали счета в "Сбербанке" и "СДМ-Банке".

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