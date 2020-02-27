Экономика

АН Между строкАН Между строкФНС заблокировала счёт российского офиса Google

Речь идёт о выплате присуждённой судом госпошлины, а также о «взысканиях неимущественного характера не в бюджеты РФ». В российском офисе Google заявили «Интерфаксу», что блокировка счёта является «техническим моментом».
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с чего всё началось

ФНС заблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Агентство Москвавчера в 06:02

Подробнее о событии

ФНС заявила об урегулировании задолженности по счетам ООО «Гугл»

РБКвчера в 13:42

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Интерфаксвчера в 13:19

ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google

Коммерсантъвчера в 12:42

Ограничения на операции по счету российского офиса Google сняты

ТАССвчера в 11:54

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Rambler News Serviceвчера в 12:52

ФНС разблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Агентство Москвавчера в 11:36

ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

Ведомостивчера в 06:44
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Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи

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Почему РЖД не хочет платить дивиденды В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Вести.Ru 04:14
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Китайская компания Huawei анонсировала первый смартфон из линейки P40, им стал среднебюджетный Huawei P40 Lite.
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Биатлон

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По информации из Анкары, вскоре последовали ответные удары: их наносили по позициям сирийских сил в Идлибе, огонь велся как с воздуха, так и с земли.
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Происшествия

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

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Авто

BMW 5 и 7 серии станут дальнобойными электрокарами

Обновленные модели BMW 5 и 7 станут дальнобойными электрифицированными машинами.
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РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

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Автор детективов «Черная орхидея» и «Секреты Лос-Анджелеса» Джеймс Эллрой крайне негативно отозвался о романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
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Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

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Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

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Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

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Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
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Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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В РПЦ призвали прихожан в Италии не закрывать храм из-за коронавируса

Прихожане РПЦ в Италии могут не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов 28 февраля в эфире телеканала «Спас».
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