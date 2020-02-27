Экономика
АН Между строкФНС заблокировала счёт российского офиса Google
Речь идёт о выплате присуждённой судом госпошлины, а также о «взысканиях неимущественного характера не в бюджеты РФ». В российском офисе Google заявили «Интерфаксу», что блокировка счёта является «техническим моментом».
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москвавчера в 06:02
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По информации из Анкары, вскоре последовали ответные удары: их наносили по позициям сирийских сил в Идлибе, огонь велся как с воздуха, так и с земли.
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Финансы
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Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
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Автор детективов «Черная орхидея» и «Секреты Лос-Анджелеса» Джеймс Эллрой крайне негативно отозвался о романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
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В РПЦ призвали прихожан в Италии не закрывать храм из-за коронавируса
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