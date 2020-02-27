Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

с чего всё началось

Речь идёт о выплате присуждённой судом госпошлины, а также о «взысканиях неимущественного характера не в бюджеты РФ». В российском офисе Google заявили «Интерфаксу», что блокировка счёта является «техническим моментом».

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