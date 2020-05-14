Общество
РИА НовостиФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ
Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ". Среди них — развитие удостоверяющего центра ФНС, который обеспечивает сертификатами квалифицированной электронной подписи юридических лиц.
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с чего всё началось
Речь идет об упрощенном порядке вычетов по НДФЛ, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и в качестве обеспечивающей инфраструктуры о создании удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.Коммерсантъвчера в 17:45
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Здоровье
Чувашия «подошла только к первому этапу» снятия ограничений
Чувашии «пока подошла только к первому».
REGNUM 00:33
Футбол
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Soccer.ru вчера в 10:02
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Космос
Столкнувшийся с микрометеоритом российский спутник возобновил работу
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что отечественный спутник гидрометеорологического назначения «Метеор-М» № 2-2 возобновил работу.
3DNews 02:25
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Здоровье
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
С рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Темирхан-Шура 02:52
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia вчера в 06:18
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Здоровье
Рекорд по числу выздоровевших от коронавируса зафиксировали на Украине
Число выздоровевших от коронавируса на Украине впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки.
Lenta.ru 03:23
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа 12 мая в 15:27
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Политика
Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки
Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском вчера в 01:08
Экономика
Каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме
Каждый десятый дом в России может не подготовиться к новому отопительному сезону из-за того, что предприятиям ЖКХ не достает свыше 70 млрд рублей.
Известия вчера в 16:30
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Экономика
Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Политика
США требуют от СБ ООН продления в отношении Ирана оружейного эмбарго
«Нарушения Ираном наложенного Советом Безопасности ООН оружейного эмбарго требуют большего, а не меньшего давления со стороны совета», — говорится в опубликованном заявлении постпредства США.
REGNUM вчера в 21:50
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
Общество
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии.
РИА Новости 00:28