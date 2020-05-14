Общество
РИА НовостиФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ
Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ". Среди них — развитие удостоверяющего центра ФНС, который обеспечивает сертификатами квалифицированной электронной подписи юридических лиц.
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с чего всё началось
Речь идет об упрощенном порядке вычетов по НДФЛ, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и в качестве обеспечивающей инфраструктуры о создании удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.Коммерсантъвчера в 17:45
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Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Российская газета 02:47
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Ракеты противотанкового комплекса Корнет, способные прожигать броню боевых машин, испытаны на полигоне.
Политическая Экспертиза 12 мая в 21:54
Общество
Минпросвещения отменило сдачу ОГЭ и перенесло сроки сдачи ЕГЭ
"Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года", - прокомментировали в ведомстве.
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Происшествия
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В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
Общество
МВД сообщило о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции
Последнюю меру предложили несколько депутатов Государственной думы (в том числе Оксана Пушкина), которые опасались, что режим самоизоляции приведет к росту домашнего насилия.
РБК 03:10
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Газета.Ru 04:02
Общество
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RT на русском 04:31
Политика
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Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Политика
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Серийному производству американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 04:00
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Здоровье
В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:56
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
Здоровье
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Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Известия 12 мая в 12:30
Игры
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Российская газета 03:32
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вышла на связь из клиники
7Дней.ру 03:00
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
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Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
РИА Новости 04:47
Общество
За сутки в России выявили 10899 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 12 мая в 03:38
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня вчера в 02:26
Армия и оружие
65 лет назад был подписан Варшавский договор
14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.
Газета.Ru 02:40