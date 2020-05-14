Речь идет об упрощенном порядке вычетов по НДФЛ, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и в качестве обеспечивающей инфраструктуры о создании удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ". Среди них — развитие удостоверяющего центра ФНС, который обеспечивает сертификатами квалифицированной электронной подписи юридических лиц.

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