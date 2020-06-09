Экономика
Народные новостиФНС запускает новый сервис по налоговым льготам для предпринимателей
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, позволяющий предпринимателям получить информацию о доступных им налоговых льготах. Для этого достаточно ввести ИНН организации или ИП.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газета09 июня в 13:11
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ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги
Версия-Саратов09 июня в 11:37
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