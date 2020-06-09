с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, позволяющий предпринимателям получить информацию о доступных им налоговых льготах. Для этого достаточно ввести ИНН организации или ИП.

ФНС запускает новый сервис по налоговым льготам для предпринимателей

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