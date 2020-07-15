Коронавирус
Телеканал 360°ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19
С 15 июля предприниматели смогут подать заявление на получение субсидий на профилактику коронавирусной инфекции. Специальный сервис запустила Федеральная налоговая служба России. Заявление можно будет отправить по почте или заполнить в личном кабинете налогоплательщика.
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ФНС запустила сервис для получения субсидий на профилактику COVID-19
Аргументы и Факты15 июля в 13:03
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Здоровье
Глава минздрава Омской области прокомментировала увольнения главврачей
Напомним, на минувшей неделе стало известно об увольнении сразу двух главврачей омских медучреждений — главврач омской городской больницы №3 Сергей Трифонов покинул должность по собственному желанию, как и руководитель городской больницы №9 Дмитрий Ларькин.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Культура
Лукашенко: белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени
RT на русском вчера в 16:57
Экономика
Власти решили изменить порядок назначения главы набсовета ВЭБа
Комментируя изменения, которые уже внесены в Госдуму, председатель ВЭБа заявил, что госкорпорация продолжит реализацию ранее утвержденного наблюдательным советом стратегического плана по дополнительному привлечению в экономику страны до 10 трлн рублей к 2024 году.
РБК 00:00
Политика
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости вчера в 17:56
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа
ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" как для населения, так и для промышленности - на 3%. Вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Интерфакс вчера в 15:25
Происшествия
Один из главных объектов туркластера Барнаула пострадал от пожара
От пожара, возникшего накануне поздно вечером, 16 июля, серьёзно пострадало одно из исторических зданий бывшего сереброплавильного завода 1837 года постройки.
REGNUM 01:03
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
Новые автомобили 00:13
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Космос
Уральские астрономы впервые обнаружили спиральные потоки вещества
Совместно с коллегами из Центра астрофизики Университета Гуанчжоу (Китай) и другими зарубежными учеными астрономы Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) обнаружили новые виды мазерных молекул и спиральные потоки вещества вокруг молодой массивной звезды G358.93-0.03.
Портал Поиск 14 июля в 03:46
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости вчера в 05:20
Общество
За сутки носители SARS-CoV-2 выявлены в 12 муниципалитетах Кузбасса
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 45 новых носителей.
REGNUM 01:05
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Энергетика
Котировки нефти развернулись вниз после роста в среду
Котировки нефти снижаются утром в четверг после роста более чем на 2% накануне.
Интерфакс вчера в 01:36
Футбол
«Интер» разгромил СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM вчера в 19:29
Происшествия
На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
REGNUM вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова
На шуточном фото Харламов позирует с незнакомкой, грудь которой просто огромного размера.
Live24 вчера в 05:30
Происшествия
Полиция нашла пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку
ИА Альтаир вчера в 23:58
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru 15 июля в 10:56
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру вчера в 10:19
Футбол
Не всё потеряно. 5 клубов, которые ещё могут спасти сезон
Вряд ли "Реал" дважды оступится в последних турах Ла Лиги и выронит из рук чемпионство, но у "Барселоны" еще есть шанс спасти сезон, а у Сетьена — отложить восхождение на тренерский мостик Хави.
Soccer.ru вчера в 10:30
Общество
Ученый оценил демографические последствия пандемии в России
Прирост смертей, вызванных COVID-19, не приведет к демографическому кризису в России, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости 00:11
Наука
Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов среды
Популярная механика вчера в 11:43
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Как передает РБК, об этом говорится в бюллетене платежной системы, разосланном российским банкам.
Эхо Москвы 00:32