С 15 июля предприниматели смогут подать заявление на получение субсидий на профилактику коронавирусной инфекции. Специальный сервис запустила Федеральная налоговая служба России. Заявление можно будет отправить по почте или заполнить в личном кабинете налогоплательщика.

ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19

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