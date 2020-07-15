Коронавирус
Телеканал 360°ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19
С 15 июля предприниматели смогут подать заявление на получение субсидий на профилактику коронавирусной инфекции. Специальный сервис запустила Федеральная налоговая служба России. Заявление можно будет отправить по почте или заполнить в личном кабинете налогоплательщика.
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Субсидия предназначена субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, в том числе, осуществляющим деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.Misanec.ruвчера в 07:55
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Пострадавшие от COVID-19 предприятия могут получить субсидии от ФНС
Общественное телевидение Россиивчера в 11:05
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В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:1) главный арбитр встречи Евгений Турбин поставил два пенальти в ворота «армейцев».
Metaratings 16:06
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