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Телеканал 360°Телеканал 360°

ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19

С 15 июля предприниматели смогут подать заявление на получение субсидий на профилактику коронавирусной инфекции. Специальный сервис запустила Федеральная налоговая служба России. Заявление можно будет отправить по почте или заполнить в личном кабинете налогоплательщика.В источнике
Подробнее о событии

Пострадавшие от COVID-19 предприятия могут получить субсидии от ФНС

Общественное телевидение Россиивчера в 11:05

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на профилактику коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 10:54

ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19

Телеканал 360°вчера в 09:42

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Российская газетавчера в 09:53

ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

ПРАЙМвчера в 09:50

ФНС запустила сервис для получения субсидий на профилактику коронавируса

ТАССвчера в 09:46

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику коронавируса

Москва 24вчера в 10:07
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
RT на русском15:16
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Правящая партия Северной Македонии победила с незначительным перевесом

Первые неофициальные результаты выборов показывают, что правящая коалиция проевропейского премьер-министра и социал-демократа Зорана Заева набрала 36,9% голосов на парламентских выборах в северной Македонии, а оппозиция Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство — 35,9%, 16 июля сообщает BHRT.
ИА Красная Весна08:17
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Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал издевательским штраф за нарушение регламента возобновления чемпионата России, который он получил от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение защитной маски.
РИА Новости13:57
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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ13:52
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