ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19
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С 15 июля предприниматели смогут подать заявление на получение субсидий на профилактику коронавирусной инфекции. Специальный сервис запустила Федеральная налоговая служба России. Заявление можно будет отправить по почте или заполнить в личном кабинете налогоплательщика.В источнике
Подробнее о событии
Пострадавшие от COVID-19 предприятия могут получить субсидии от ФНС
Общественное телевидение Россиивчера в 11:05
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на профилактику коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 10:54