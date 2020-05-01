Экономика

REGNUMREGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Отсрочки, проверки и налоги. Какие меры поддержки получают бизнесмены Якутии

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Российская газетавчера в 03:40

ФНС запустила сервис для оформления субсидий бизнесу

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ТАСС30 апреля в 22:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
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Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

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Медведев обещает изменения трудового законодательства

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Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили

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