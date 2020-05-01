Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Здоровье Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах. 1

Транспорт Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой. 380

Общество Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях. 12

Общество Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. 3,2K

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 112

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 407

Общество В Свердловской области коронавирусом заразился ещё 81 человек За сутки прирост инфицированных COVID-19 в Свердловской области составил 81 человек. Об этом сообщил оперштаб в субботу, 2 мая. 98

Космос В марсианском метеорите обнаружены строительные блоки жизни Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет. 3

Здоровье Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили Число зараженных коронавирусом в Москве увеличивается не за счет больных и госпитализированных, а за счет выявленных благодаря активному тестированию носителей вируса.

Экономика Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса. 18

Армия и оружие Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.