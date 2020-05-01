Экономика
REGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Авто
Новое поколение кроссовера Renault Kadjar получит гибридные моторы
Автоновости дня вчера в 09:40
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Армия и оружие
Российские военные блокировали американское подразделение в Сирии
ИА Красная Весна 17:49
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц
Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах.
REGNUM 16:33
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Общество
Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09
Общество
Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM вчера в 05:27
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Здоровье
В краснокутской больнице 14 медработников заразились коронавирусом
FreeNews-Volga 10:30
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева
Вечерняя Москва вчера в 14:56
Общество
Прогноз об окончании пандемии коронавируса в России изменили ученые
Скорректированный прогноз опубликовали ученые из Сингапура. По их прогнозу в России окончание пандемии придется на 8 августа.
Privet-Rostov.ru 04:55
Общество
В Свердловской области коронавирусом заразился ещё 81 человек
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в Свердловской области составил 81 человек. Об этом сообщил оперштаб в субботу, 2 мая.
Kursk.com 05:10
Космос
В марсианском метеорите обнаружены строительные блоки жизни
Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет.
V-kosmose.com 30 апреля в 09:27
Здоровье
Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили
Число зараженных коронавирусом в Москве увеличивается не за счет больных и госпитализированных, а за счет выявленных благодаря активному тестированию носителей вируса.
Lenta.ru 17:52
Космос
Британские ученые оценили интенсивность метеоритных «дождей»
МИР 24 30 апреля в 03:08
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Игры
Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру вчера в 03:17
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд
Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:21
Армия и оружие
Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали
Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.
REGNUM 06:21
Авто
Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49