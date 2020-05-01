Экономика

ПРАЙМПРАЙМФНС России запустила сервис для выплаты субсидий малому бизнесу

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника для поддержки занятости, говорится в сообщении ведомства.
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

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Майские будни. Начинается выплата субсидий малому и среднему бизнесу

ИА ЯСИА29 апреля в 21:28
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