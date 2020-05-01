Экономика

REGNUMREGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Отсрочки, проверки и налоги. Какие меры поддержки получают бизнесмены Якутии

ИА ЯСИА04:03

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Известиявчера в 23:30

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

REGNUM02:18

Заработал сервис для выплат субсидий бизнесу

BFM.ruвчера в 23:30

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Российская газета03:40

ФНС запустила сервис для оформления субсидий бизнесу

News.ruвчера в 23:00

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

ТАССвчера в 22:06
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

Piter.tv вчера в 13:36
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РИА Новости 05:08
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Происшествия

Задержанная с головой дочери в пакете харьковчанка назвала случившееся «испытанием»

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Гран-при Венгрии пройдет без зрителей

Sports.ru 04:34
Общество

Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу

Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
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Общество

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В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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Армия и оружие

Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году

Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
ТАСС 29 апреля в 05:47
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Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
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Происшествия

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ВК.Общественное мнение Маркс Шестеро человек, проживающие в трех соседних квартирах, отравились газом в Саратовской области.
РЕН ТВ 03:54
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Происшествия

Панычев подтвердил смерть женщины в Белокаменке

О причинах смерти пока не сообщается.
Аргументы и Факты - Мурманск 04:58
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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о первых послаблениях самоизоляции

Как сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова, одними из первых этапов при возникновении возможности послабления режима ограничений, введенного из-из Рапространения коронавируса в России, станут разрешение прогулок по 2-3 человека и занятий спортом на свежем воздухе.
Вести.Ru 01:39
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 09:02
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Тесты дали положительный результат.
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом

Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Общее число заразившихся возросло до 114 431.
RT на русском 04:06
Экономика

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Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК 29 апреля в 12:57
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В Курской области пропал трехлетний мальчик

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Происшествия

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Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
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Общество

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В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
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Общество

За сутки в России коронавирусом заразились почти 8 тысяч человек

В России зафиксировали 7 933 новых случаев заражения за последние сутки. За все время эпидемии в стране заболели 114 431 человек.
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Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
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Шоу-бизнес

Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию

Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
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Происшествия

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Из-за вспышки коронавируса в селе Черкасское Вольского района возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Про Вольск 04:48
Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина

Японцы раскритиковали действия Медведевой, а некоторые поклонники призвали фигуристку покинуть их страну, отметив, что она нужна Медведевой только для шоу и зарабатывания денег.
Матч ТВ вчера в 05:18
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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