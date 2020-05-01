Экономика
REGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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С 1 мая тульские налоговики принимают заявки на субсидии от предпринимателей
Первый Тульскийвчера в 07:14
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Здоровье
В Бурятии на молебен приехали люди из очага заражения СOVID-19
На днях в Иволгинском районе состоялся молебен.
Номер один 06:26
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Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году
Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru 10:07
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Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today вчера в 05:54
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Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
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Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
Гаджеты
Новый процессор Intel i9-10900K потребляет 250 Вт на пике нагрузки
Флагман новой линейки Intel с разблокированным множителем на пике нагрузки потребляет 250 Вт, сообщили источники.
iReactor 30 апреля в 20:34
Общество
Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком
В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ
При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
BFM.ru 07:10
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Происшествия
Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК
Комментариями следствия и департамента здравоохранения ТАСС пока не располагает.
ТАСС вчера в 16:06
Общество
В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
Вечерние Ведомости 04:37
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
Политика
Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Кино
Создатель историй ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Штат Калифорния, США, 3 мая 2020, 05:52 — REGNUM Сценарист киноленты «Детские игры» и режиссёр продолжения истории про куклу Чаки «Детские игры 2» Джон Лафия наложил на себя руки.
REGNUM 22:52
Технологии
В Росатоме предложили создать магнитные томографы для импортозамещения
Российские специалисты-атомщики предложили создать импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для медицины, а также установки для фундаментальных научных исследований на основе метода ядерного магнитного резонанса.
RT на русском 22:15
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Авто
Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry
В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие иномарки.
Вечерний курьер 08:56
Здоровье
В Швеции пожалели об отказе ввести карантин
Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией, даже несмотря на то, что количество заражений коронавирусом и летальных исходов за день значительно сократилось.
Lenta.ru 22:41
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33