Экономика

REGNUMREGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

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Российская газетавчера в 03:40

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REGNUMвчера в 02:18

Заработал сервис для выплат субсидий бизнесу

BFM.ru30 апреля в 23:30

Отсрочки, проверки и налоги. Какие меры поддержки получают бизнесмены Якутии

ИА ЯСИАвчера в 04:03

ФНС запустила сервис для оформления субсидий бизнесу

News.ru30 апреля в 23:00

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС30 апреля в 22:06
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Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

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«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок.
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Дело касается сметной стоимости контрактов, в которой, как отмечают строители, до сих пор закладывается размер заработной платы рабочих с учетом федерального норматива, без поправки на географическую удаленность области.
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За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
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На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
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Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
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Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц

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Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
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Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян

Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
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