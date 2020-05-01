Экономика
REGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
РИА Новости 09:40
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Общество
Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России
Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
РИА Новости 10:22
Общество
Более 750 автомобилей 2 мая не пустили в Псковскую область
На границах Псковской области полиция сегодня, 2 мая, развернула 754 автомобиля, желавших попасть в регион "без уважительной причины", сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников.
DP.RU 15:36
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Здоровье
В Тульской области назвали число подключенных к ИВЛ пациентов
24 туляка подключены к аппаратам ИВЛ. Главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев озвучил статистику по коронавирусу.
Тульская пресса 16:17
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Футбол
«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок
«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок.
Sports.ru 13:59
Экономика
Мэрия Южно-Сахалинска хочет платить строителям в соответствии с реальностью
Дело касается сметной стоимости контрактов, в которой, как отмечают строители, до сих пор закладывается размер заработной платы рабочих с учетом федерального норматива, без поправки на географическую удаленность области.
Сахалин.Инфо вчера в 05:17
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
3DNews 11:08
Здоровье
Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили
Число зараженных коронавирусом в Москве увеличивается не за счет больных и госпитализированных, а за счет выявленных благодаря активному тестированию носителей вируса.
Lenta.ru 17:52
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО вчера в 13:32
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц
Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах.
REGNUM 16:33
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Общество
Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян
Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
BFM.ru 17:28
Футбол
Матюиди рассказал, как он пережил коронавирус
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, который переболел коронавирусом, поделился своими эмоциями от этого события.
Metaratings 17:22
Футбол
ФИФА рассмотрит переход на систему «весна-осень»
Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни сказал, что организация обсудит на национальном и континентальном уровнях возможность переключения европейского сезона клуба на систему, в которой чемпионаты начнутся в конце зимы – в начале весны и завершатся в осень.
Evo-rus.com 16:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Лолита оформила развод с пятым мужем
Известной певице Лолите удалось, наконец, оформить развод с пятым по счету мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
Росбалт 30 апреля в 06:30