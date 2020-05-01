Экономика

REGNUMREGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Российская газета03:40

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

REGNUM02:18

ФНС запустила сервис для оформления субсидий бизнесу

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BFM.ruвчера в 23:30

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Известиявчера в 23:30

В России заработал сервис ФНС для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

МИР 24вчера в 23:54

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

ТАССвчера в 22:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
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