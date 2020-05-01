Экономика
REGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Политика
Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев
Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
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По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 29 апреля в 03:03
Экономика
Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
Общество
В России за сутки выявлено 7099 случаев заражения коронавирусом
За 29 апреля в 85 регионах России выявили еще 7099 новых случаев заражения новым коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период.
Planet Today вчера в 04:26
Общество
В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
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Известия 01:04
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Общество
В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия вчера в 03:44
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Игры
Безжалостные байкеры с катанами— авторы Cyberpunk 2077 представили банду Tyger Claws
CyberSport.ru вчера в 22:57
Хоккей
Войнов, Франсон и ещё восемь хоккеистов покинули «Авангард»
«Авангард» покинули голкипер Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Коди Франсон, Алексей Бондарев и Егор Мартынов, а также форварды Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.
Чемпионат 03:38
Здоровье
Покровская больница нашла замену уволившимся врачам
В Покровской больнице нашли новых врачей на замену сотрудникам, которые уволились из медицинского учреждения на фоне скандала с записью видеообращения о нехватке средств защиты.
DP.RU 01:39
Общество
Принц Гарри пожаловался на жизнь в Америке
Пара обосновалась в шикарном особняке в Лос-Анджелесе. Однако, принц пожаловался на то, что жизнь в Америке дается ему нелегко.
Paparazzi.ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко
Певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в инстаграме после травли его жены Регины Тодоренко из-за ее высказываний о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Происшествия
В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом
По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
Общество
6411 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки
За сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса.
Псковское агентство информации 28 апреля в 03:55
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит 29 апреля в 00:46
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок
Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.
РИА Новости 01:25
Происшествия
В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции
Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
Известия 03:46
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
Здоровье
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19
Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
REGNUM вчера в 03:39
Общество
Полиция Петербурга будет проводить в майские праздники рейды по местам скопления людей
"С 1 по 11 мая совместные патрули полиции и Росгвардии будут выходить в рейды по проверке потенциальных мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 16:50
Общество
Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом
"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
Здоровье
Еще пять больных коронавирусом появились в Амурской области
За сутки коронавирус в Амурской области подтвердился еще у пяти человек. Теперь в регионе зарегистрировано 46 случаев COVID-19.
EastRussia 29 апреля в 22:16