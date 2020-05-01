Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.

Политика Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса. 1

Политика Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии «Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».

Гаджеты Мировые поставки смартфонов рухнули почти на 12% В первом квартале 2020 года число аппаратов, которые производители отправили продавцам, сократилось на 11,7%. Аналитики компании IDC отмечают, что падение предсказуемое: в первом квартале года началась пандемия коронавируса, и заводы в Китае стали останавливаться, а из КНР едет примерно четверть всех смартфонов мире.

Технологии В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian. 22

Космос Ученые поняли, какие галактики являются лучшими для разумной жизни Если обитаемые планеты, содержащие разумную жизнь, маловероятны в больших эллиптических галактиках, где находится большинство звезд и планет, то по умолчанию такие галактики, как Млечный Путь, будут первичными центрами этих цивилизаций, как и ожидалось по принципу посредственности, сказал Уитмайр. 1

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Общество Украинский журналист Дроздов похвалился обманом русскоязычных туристов Журналист добавил, что подобное поведение для него в порядке вещей. Дроздов и раньше делал сомнительные заявления. 1

Общество Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. 16

Происшествия В Боливии разбился самолет с испанцами на борту Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter.

Здоровье В Приморье продолжают работать более 50% трудящихся В условиях режима самоизоляции и нерабочих дней в Приморском крае из 900 тысяч работающих продолжает трудиться порядка 500 тысяч человек, сообщил в интервью Российской газете губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Общество Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.

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