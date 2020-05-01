Экономика
REGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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С 1 мая тульские налоговики принимают заявки на субсидии от предпринимателей
Первый Тульскийвчера в 07:14
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Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
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Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии
«Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».
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Гаджеты
Мировые поставки смартфонов рухнули почти на 12%
В первом квартале 2020 года число аппаратов, которые производители отправили продавцам, сократилось на 11,7%. Аналитики компании IDC отмечают, что падение предсказуемое: в первом квартале года началась пандемия коронавируса, и заводы в Китае стали останавливаться, а из КНР едет примерно четверть всех смартфонов мире.
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Технологии
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Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Ученые поняли, какие галактики являются лучшими для разумной жизни
Если обитаемые планеты, содержащие разумную жизнь, маловероятны в больших эллиптических галактиках, где находится большинство звезд и планет, то по умолчанию такие галактики, как Млечный Путь, будут первичными центрами этих цивилизаций, как и ожидалось по принципу посредственности, сказал Уитмайр.
AstroNews.ru 06:47
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Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян
Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
BFM.ru 17:28
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
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Луки.ру 30 апреля в 02:00
Политика
Дочь Назарбаева отстранили от должности главы сената Казахстана
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отправлена в отставку с поста спикера сената парламента республики.
Росбалт 05:19
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Ловрен: «Мы заперты дома, уже 46 дней никуда не выходили»
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал о том, как он проводит время на карантине.
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Общество
Украинский журналист Дроздов похвалился обманом русскоязычных туристов
Журналист добавил, что подобное поведение для него в порядке вещей. Дроздов и раньше делал сомнительные заявления.
Политическая Экспертиза 21:11
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
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Коммерсантъ 13:15
Общество
Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса
Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
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В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter.
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Телеведущий Владимир Соловьев объяснил наличие у доктора медицинский наук и телеведущей Елены Малышевой дорогого особняка в США.
Peterburg2.ru 30 апреля в 15:15
Здоровье
В Приморье продолжают работать более 50% трудящихся
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Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
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Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
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Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
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