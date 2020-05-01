В России с 1 мая заработал сервис для выплат субсидий малому и среднему бизнесу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС. Как пояснили в налоговой службе, за помощью могут обратиться организации и индивидуальные предприниматели, пострадавшие в результате пандемии.

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. 51

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 613

Происшествия ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА "Новости". 151

Политика Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената. 406

Общество Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев. 64

Экономика Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК. 86

Здоровье Главврач Коммунарки назвал один из характерных симптомов коронавируса Внезапная потеря обоняния и осязания является характерным симптомом коронавируса.

Общество В Мурманской области выявили 238 новых заразившихся коронавирусом Почти 1,7 тысячи человек в общей сложности заразились коронавирусом в Мурманской области, прирост за последние 1,5 суток составил 238 человек, большинство случаев – в вахтовом поселке Белокаменка, сообщил оперштаб региона в воскресенье утром. 196