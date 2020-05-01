Экономика
BFM.ruЗаработал сервис для выплат субсидий бизнесу
В России с 1 мая заработал сервис для выплат субсидий малому и среднему бизнесу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС. Как пояснили в налоговой службе, за помощью могут обратиться организации и индивидуальные предприниматели, пострадавшие в результате пандемии.
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С 1 мая тульские налоговики принимают заявки на субсидии от предпринимателей
Первый Тульский01 мая в 07:14
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:04, Ашберн
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
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В Калининградской области выявили еще 43 случая коронавируса
В Калининградской области выявили 43 новых случая коронавируса.
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За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России
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ТАСС вчера в 13:24
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:56
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Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
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Происшествия
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В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
Вести.Ru 01:42
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Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Общество
Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
Экономика
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 01 мая в 12:55
Гаджеты
Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах
Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах.
Ferra 01 мая в 11:24
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Ограбления в гетто (Дрогба не тронут), алкоголики-расисты и предложение по Skype. Африканец, который не боится Covid-19
Если вы найдете в фейсбуке группу We Love Maracana, то поймете, о чем я.
Матч ТВ 02:19
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Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
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Lenta.ru вчера в 01:02
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал один из характерных симптомов коронавируса
Внезапная потеря обоняния и осязания является характерным симптомом коронавируса.
News.ru вчера в 05:38
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Авто
Продажи дизельных легковых автомобилей в России выросли на 6%
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На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба
Коммерсантъ вчера в 23:21
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В Мурманской области выявили 238 новых заразившихся коронавирусом
Почти 1,7 тысячи человек в общей сложности заразились коронавирусом в Мурманской области, прирост за последние 1,5 суток составил 238 человек, большинство случаев – в вахтовом поселке Белокаменка, сообщил оперштаб региона в воскресенье утром.
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iReactor 02:50
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В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Дата выхода нового фильма о Трансформерах названа
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Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
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Врач выпал из окна больницы под Воронежем
Врач, заразившийся коронавирусом, выпал из окна второго этажа Новоусманской районной больницы Воронежской области.
Полиграф.Медиа 02:23
Общество
В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
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