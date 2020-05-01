Экономика

REGNUMREGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Российская газета03:40

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

ТАССвчера в 22:06

В России заработал сервис ФНС для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

МИР 24вчера в 23:54

Заработал сервис для выплат субсидий бизнесу

BFM.ruвчера в 23:30

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Известиявчера в 23:30

ФНС запустила сервис для оформления субсидий бизнесу

News.ruвчера в 23:00

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

REGNUM02:18
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
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Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом

"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
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В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19

Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
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В Якутии скончались четыре пациента с коронавирусом

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Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
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Экономика

ФНС рассказала о порядке получения безвозмездной финансовой помощи

Заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук рассказала о порядке получения малым и среднем бизнесом безвозмездной финансовой помощи, пишет РБК.
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
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Здоровье

В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу

Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Российской Федерации зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Газета.Ru вчера в 23:08
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Авто

Kia привезёт в Россию новый кроссовер Kia XCeed

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РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Общество

В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки

В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
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Тело сотрудницы полиции с огнестрельным ранением обнаружено в пятницу в одной из квартир в Тынде Амурской области.
Интерфакс 03:18
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Общество

Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом

Напомним, в минувший четверг глава Карелии сообщил о заболевших коронавирусом медработниках в Сегеже.
Столица на Онего 01:55
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Общество

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РИА Новости вчера в 19:50
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Экономика

Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса

Из-за кризиса люди больше берут в займы, но в МФО не уверены, что возвращать будут деньги так же, как раньше.
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Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
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Энергетика

Нефть марки Brent подорожала на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+

Цена нефти марки Brent сегодня на торгах на лондонской бирже поднялась выше 27 долларов США за баррель на фоне вступления в силу с первого мая 2020 года сделки ОПЕК+.
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Политика

Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
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За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлены 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 03:39
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Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
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Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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