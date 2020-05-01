Экономика
REGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Общество
Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В течение последних суток в Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:22
Армия и оружие
Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.
ТАСС 17:39
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
РИА Новости 18:52
Технологии
Назван способ «удалиться» из интернета
По словам Щельцина, компании прекращают обработку данных не сразу, а по истечении срока доступа для правоохранителей, причем они могут затягивать этот процесс, из-за чего личная информация может быть не удалена полностью, а лишь скрыта из публичного пространства.
Известия 21:11
Космос
Обнаружена планета в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль 08:11
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
Московский Комсомолец в Марий Эл 08:04
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Наука
Ученые нашли природное средство от похмелья
Профиль 21:30
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева
В свойственной себе манере Джигурда вызвал телеведущего на боксерский поединок, о чем сообщил в своем микроблоге.
Bimru.ru 07:53
Авто
УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 29 апреля в 05:07
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru 00:30
Общество
В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
Жителей Подмосковья обяжут носить маски при выходе из дома. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Политика
В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева
Состояние министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, госпитализированного 1 мая с коронавирусом, нормальное, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
РИА Новости 19:20
Общество
Попова: «в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России за последние два дня наблюдается всплеск по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
МР7.ру 13:05
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло до 423
Всего в Алтайском крае на 1 мая общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей до 17 лет.
ТАСС 01:28
Общество
Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии
Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.
РБК 21:53
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Киберспорт
Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 03:17
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 15:50
Происшествия
Пожар произошел на крупнейшем в РФ плавзаводе «Всеволод Сибирцев»
Пожар произошел на плавбазе "Всеволод Сибирцев" на Находкинском судоремонтном заводе, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.
Интерфакс 21:54
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина
Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 21:22
Транспорт
Власти закрыли въезд в Курганскую область
Региональный оперштаб принял решение закрыть въезд в Курганскую область для лиц, не имеющих основания для прибытия в регион.
УралПолит.Ru 11:03
Футбол
Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола»
Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.
Sports.ru 17:42
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
Футбол
Еще один футболист выступил с критикой властей
«Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:43