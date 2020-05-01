Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

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