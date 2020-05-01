Экономика
ТАССФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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С 1 мая тульские налоговики принимают заявки на субсидии от предпринимателей
Первый Тульскийвчера в 07:14
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Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Футбол
«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров
Руководство футбольного клуба "Краснодар" планирует расстаться с целой группой игроков команды, - об этом сообщает Sport24.
Sport.ru 16:14
Общество
Жителям Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице
Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
Коммерсантъ 03:24
Здоровье
Еще пять больных коронавирусом появились в Амурской области
За сутки коронавирус в Амурской области подтвердился еще у пяти человек. Теперь в регионе зарегистрировано 46 случаев COVID-19.
EastRussia 29 апреля в 22:16
Шоу-бизнес
У актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус
Пятый канал 09:47
Происшествия
В офтальмологической больнице Якутска СOVID-19 заразились 48 человек
Около полусотни человек заразились COVID-19 в республиканской офтальмологической больнице в Якутске, сообщил в субботу оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 06:05
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Общество
Отелям в Сочи посоветовали не открывать бронь с 1 июня
Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусом, так как запрет может быть продлен, сообщает администрация города.
РИА Новости 10:32
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Наука
Найдено новое средство от коронавируса
Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Pravda.Ru 30 апреля в 20:23
Политика
Дочь Назарбаева отстранили от должности главы сената Казахстана
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отправлена в отставку с поста спикера сената парламента республики.
Росбалт 05:19
Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 451
На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
Kursk.com 03:34
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Политика
МИД Украины в годовщину трагедии в Одессе выдвинул обвинения в адрес РФ
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Происшествия
Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения
Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM 03:06
Кино
Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название
Discover24 вчера в 14:30
Происшествия
В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС
Шесть человек погибли в субботу в результате крушения небольшого самолета, принадлежащего ВВС Боливии. Об этом сообщила газета Pagina Siete.
ТАСС 19:17
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Здоровье
Медик: женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины
Кандидат медицинских наук Алла Минурова отметила, что женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины.
Давыдов.Индекс 07:09
Технологии
Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10
В последнее время с выходом обновлений Windows 10 пользователи каждый раз сталкивались с рядом новых проблем, а среди них не только сбой системы, но и пропажа некоторых файлов.
Astera 06:24
Кино
Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года
Не имеющий пока что официального названия блокбастер выйдет 24 июня 2022 года.
Кинобизнес сегодня 05:13
Происшествия
Почти 500 приморцев заразились коронавирусом с начала пандемии
Итого почти 500 человек в регионе страдают от страшного недуга.
Deita.ru 19:55
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39