Экономика
REGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Общество
Медицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Футбол
ФИФА рассматривает переход на систему «весна-осень»
Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни рассказал о том, что организация рассматривает переход на систему "весна-осень", передает Reuters.
Газета.Ru 10:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя звёздами чемпионата Франции
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения трёх звёзд французской Лиги 1. «Красные дьяволы» интересуются форвардами Виктором Осимхеном («Лилль»), Виссамом Бен-Йеддером («Монако») и Муссой Дембеле («Лион»), сообщает Le10sport.com.
Чемпионат 11:16
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Культура
Скончался актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника», скончался в возрасте 56 лет.
НТВ 03:20
Общество
ФАС выявила продававшую маски с десятикратной наценкой компанию
В ходе проверки удалось выяснить, что оптовая фирма ООО «ВИТТА компани» с декабря 2019 года по февраль 2020 года закупала у производителя маски по цене 7,29 рубля за штуку, а продавала их с наценкой в 957 процентов — по 69,77 рубля за штуку.
Lenta.ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Общество
Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве
Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:47
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за страха «чипизации»
Владикавказ, 2 мая 2020, 18:22 — REGNUM В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования.
REGNUM 11:22
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза вчера в 10:19
Происшествия
В Курске начали проверку после отказа в госпитализации младенца
Прокуратура в Курске проводит проверку после публикации в СМИ информации об отказе в госпитализации трехмесячного мальчика.
РЕН ТВ 10:05
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru вчера в 19:45
Общество
В московском метро начнут продавать маски
С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски.
Lenta.ru 08:11
Общество
Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Экономика
Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19
Berkshire Hathaway зафиксировала убыток в размере $49,7 млрд по итогам I квартала 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 11:46
Происшествия
Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва 11:25
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
Деловое.ТВ 11:53
Общество
Акция протеста против карантина началась в Берлине
Ранее NEWS.ru писал о том, что 25 апреля в Берлине прошла похожая акция протеста против принимаемых властями Германии карантинных мер из-за коронавируса.
News.ru 11:38
Религия
В РПЦ заявили, что в России строится полтора-два храма в день
От полутора до двух храмов Русской православной церкви (РПЦ) строится в России по статистике ежедневно.
ТАСС 10:35
Общество
Выпуск авторской программы Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале "Россия-24", снят с эфира.
ТАСС 10:35
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Футбол
Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прогулялся с сыном по родному острову Мадейра во время пандемии коронавируса.
RT на русском 08:45
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56