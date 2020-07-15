Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщает о том, что заявления могут подать организации и предприниматели, занятые в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированные НКО, которые отвечают определенным условиям.
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Пострадавшие от COVID-19 предприятия могут получить субсидии от ФНС

Общественное телевидение Россиивчера в 11:05

ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

ПРАЙМвчера в 09:50

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику коронавируса

Москва 24вчера в 10:07

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Российская газетавчера в 09:53

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на профилактику коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 10:54

ФНС запустила сервис для получения субсидий на профилактику коронавируса

ТАССвчера в 09:46

ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19

Телеканал 360°вчера в 09:42
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

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