Коронавирус
Evo-rus.comФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщает о том, что заявления могут подать организации и предприниматели, занятые в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированные НКО, которые отвечают определенным условиям.
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Пострадавшие от COVID-19 предприятия могут получить субсидии от ФНС
Общественное телевидение Россиивчера в 11:05
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на профилактику коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 10:54
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
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Московский Комсомолец вчера в 11:21
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ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
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Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
Ведомства утверждают, что хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
RT на русском 09:53
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
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Известия 09:23
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Hello Games анонсировала следующее обновление для No Man's Sky, с которым в игре появятся заброшенные космические корабли.
Игромания.ру 10:00
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Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, ранее осужденный за организацию мятежа и обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, прибыл в Среднеуральский женский монастырь.
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Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
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Газета.Ru 06:36
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Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
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В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
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Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
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В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
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Футбол
«Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта, «Милан» требует 10 млн
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет включить в нее полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» намерен оформить трансферы по отдельности.
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