с чего всё началось

С 15 июля предприниматели смогут подать заявление на получение субсидий на профилактику коронавирусной инфекции. Специальный сервис запустила Федеральная налоговая служба России. Заявление можно будет отправить по почте или заполнить в личном кабинете налогоплательщика.

ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Например, автовладельцам запретят ставить на машины бывшие в употреблении модули подушек безопасности, рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления и датчики срабатывания подушек безопасности. 388

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