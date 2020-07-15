Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику коронавируса

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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

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