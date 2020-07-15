Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщает о том, что заявления могут подать организации и предприниматели, занятые в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированные НКО, которые отвечают определенным условиям.

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 48

Армия и оружие Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы". 181

Армия и оружие Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду в Северодвинске Торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения Князь Олег состоялась на Севмаше в Северодвинске в четверг, 16 июля.

Культура Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске» 16 июля состоится открытие самого крупного open air Европы этого лета. Освещать открытие будет "Россия 1".

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 167

Футбол ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом".

Экономика Бюджет Татарстана потерял из-за коронавируса 40 млрд рублей 40 млрд рублей недосчитался бюджет Татарстана с начала 2020 года из-за кризиса в экономике, вызванного пандемией коронавируса.

Экономика АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств По словам главы АТОР, пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагентства умеют продавать такие туры.

Общество Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб. 3

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 68

Шоу-бизнес «Она постучала и зашла»: как Агутин и Варум спасли брак после измен Леонид был замечен в компании брюнетки. Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум — одна из самых ярких в российском шоу-бизнесе.

Общество Названы пять районов Петербурга с высокой заболеваемостью COVID-19 Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:09 — REGNUM Невский, Приморский, Красносельский, Кировский и Адмиралтейские районы оказались в топ-5 по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек населения. 10

Политика Песков назвал обвинения Лондона в кибератаках голословными Россия не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании, и никакого отношения к этому не имеет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 38

Экономика Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году. 3

Общество Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка. 21