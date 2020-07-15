Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщает о том, что заявления могут подать организации и предприниматели, занятые в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированные НКО, которые отвечают определенным условиям.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пострадавшие от COVID-19 предприятия могут получить субсидии от ФНС

Общественное телевидение Россиивчера в 11:05

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на профилактику коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 10:54

ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19

Телеканал 360°вчера в 09:42

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Российская газетавчера в 09:53

ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

ПРАЙМвчера в 09:50

ФНС запустила сервис для получения субсидий на профилактику коронавируса

ТАССвчера в 09:46

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику коронавируса

Москва 24вчера в 10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Алюминиевую фигуру Дзюбы обезглавили в Подмосковье

Известия 09:48
38
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
1,3K
Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
48
Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости вчера в 04:44
181
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на старания США

Газопровод "Северный поток 2" будет достроен, несмотря на противодействие властей США.
Вести.Ru 12:50
85
Футбол

Бруну Фернандеш: «Думаю, что Роналду немного изменил свою игру»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о партнёре по сборной Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру 07:21
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду в Северодвинске

Торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения Князь Олег состоялась на Севмаше в Северодвинске в четверг, 16 июля.
Политическая Экспертиза 12:50
Культура

Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»

16 июля состоится открытие самого крупного open air Европы этого лета. Освещать открытие будет "Россия 1".
Российская газета 06:47
Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая

Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
1
Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
167
Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК 12:15
4
Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

НТВ 04:42
Происшествия

Подросток пнул ребенка по голове и был оправдан матерью

Lenta.ru 12:43
Происшествия

В Москве 62 человека привлечены к ответственности за акцию 15 июля

Интерфакс 09:24
3,3K
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Накануне ЕЭК определила полный список подержанных запчастей, которые запрещено использовать повторно.
Новые автомобили вчера в 22:48
320
Футбол

ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом".
РИА Новости 12:31
Экономика

Бюджет Татарстана потерял из-за коронавируса 40 млрд рублей

40 млрд рублей недосчитался бюджет Татарстана с начала 2020 года из-за кризиса в экономике, вызванного пандемией коронавируса.
Новый Век 11:02
Экономика

АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

По словам главы АТОР, пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагентства умеют продавать такие туры.
РБК 11:44
Общество

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
3
Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
68
Шоу-бизнес

«Она постучала и зашла»: как Агутин и Варум спасли брак после измен

Леонид был замечен в компании брюнетки. Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум — одна из самых ярких в российском шоу-бизнесе.
Городовой 08:27
Общество

Названы пять районов Петербурга с высокой заболеваемостью COVID-19

Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:09 — REGNUM Невский, Приморский, Красносельский, Кировский и Адмиралтейские районы оказались в топ-5 по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек населения.
REGNUM 10:09
10
Политика

Песков назвал обвинения Лондона в кибератаках голословными

Россия не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании, и никакого отношения к этому не имеет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:59
38
Экономика

Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства

Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году.
Российская газета 07:40
3
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
998
Общество

Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка

Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
21
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы согласился с просьбой следствия и отправил в СИЗО всех четырех врачей-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами в подмосковном Одинцове.
Российская газета 04:17
201
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
5
Авто

Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
38
Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
490
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное