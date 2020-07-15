Коронавирус
Evo-rus.comФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщает о том, что заявления могут подать организации и предприниматели, занятые в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированные НКО, которые отвечают определенным условиям.
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Пострадавшие от COVID-19 предприятия могут получить субсидии от ФНС
Общественное телевидение Россиивчера в 11:05
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на профилактику коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 10:54
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
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Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом".
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