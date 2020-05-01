Экономика

ProUfu.ruProUfu.ruФНС запустила сервис для выплаты субсидий пострадавшему бизнесу

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса. С 1 мая стало возможным подать заявление на получение денег. Вы можете это сделать по этой ссылке.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
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