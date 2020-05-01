Экономика
ProUfu.ruФНС запустила сервис для выплаты субсидий пострадавшему бизнесу
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса. С 1 мая стало возможным подать заявление на получение денег. Вы можете это сделать по этой ссылке.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Налоговая служба: деньги на выплаты по 12 тысяч рублей на сотрудника начнут поступать с 18 мая
Амур.инфо30 апреля в 21:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:17, Ашберн
Происшествия
В ДНР обстрелом ВСУ ранены трое детей
В результате обстрела украинскими военными поселка Александровка в ДНР ранения получили трое детей.
КП - Донецк 13:01
Армия и оружие
В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия
Военное дело вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 02 мая в 15:40
Политика
Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «типичным коронабесием»
Обвинения британских властей в адрес России в похищении российскими хакерами сведений о разработках по коронавирусу являются еще одним поводом для информационной атаки на Россию.
Известия 10:04
Игры
Обложка LEGO Star Wars появилась в Сети
Новая игра по мотивам "Звездных войн" была анонсирована компанией Warner Bros. Игра получит название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
NewInform 13:58
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv вчера в 08:40
Происшествия
Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»
Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
Эхо Москвы 12:33
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
Происшествия
В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане
Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута людей, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 09:56
Общество
Тульская область ввела «масочный режим»
Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Общество
Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят
Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов.
ТАСС 13:48
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Футбол
Губерниев назвал Шалимова юмористом
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова.
RT на русском 14:00
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о невозможности победы над коронавирусом
Полная победа над заболеванием COVID-19 и прекращение распространения коронавирусной инфекции не представляются возможными.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:39
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочка Александра Абдулова покорила своей красотой
Поклонники актёра восхищаются снимками 13-летней Жени. В Сети восхищаются красотой повзрослевшей дочери Александра Абдулова.
7Дней.ру вчера в 01:00
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
3DNews 02 мая в 11:08
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют
Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
Транспорт
Москвичам рассказали, нужно ли указывать маршрут при оформлении пропуска
Если гражданин планирует посетить несколько мест в Москве в рамках одного выезда в город, ему нужно указать адрес дальней точки при оформлении цифрового пропуска, при этом водитель такси может проверить наличие пропуска, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 02 мая в 07:46
Общество
В Москве школьники получат итоговые оценки 15 мая
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения.
Газета.Ru 13:36