Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что для получения субсидий необходимо отправить заявление.

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

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