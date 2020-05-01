Экономика
Вечерняя МоскваФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что для получения субсидий необходимо отправить заявление.
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Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
Джиган «пустился во все тяжкие»: начал курить, злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, а также материться при детях, отметила Самойлова.
RuNews24.ru вчера в 18:22
Общество
В Белоруссии ожидают конец эпидемии коронавируса в середине августа
Эпидемия коронавирусной инфекции CoViD-19 в Белоруссии завершится к середине августа, а её пик придётся на вторую половину мая.
Life.ru вчера в 16:45
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса
В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД.
Невские Новости 04:06
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Технологии
NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с постоянным таянием ледников в Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 23:00
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
Здоровье
В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов
Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК 03:14
Общество
Коронавирус подтвердился у спикера парламента Ленинградской области
Interfax-Russia.ru - Тест на коронавирус у председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина показал положительный результат, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе парламента.
Интерфакс - Россия 04:58
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс.
ИА Красная Весна 02 мая в 11:35
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Общество
Вирусолог усомнился в правильности отказа Швеции от карантина
Выбранная шведскими властями стратегия отказа от жестких ограничений в период пандемии коронавируса может быть неверна, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Экономика сегодня вчера в 06:21
Общество
Владимир Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом
Журналист Владимир Соловьев поделился информацией о том, что имеет недвижимость в Италии, и не собирается этого скрывать.
ToDay News Ufa 03:41
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
Работающие в коронавирусных стационарах в Москве студенты получат до 175 тыс. рублей
Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры - 115 тыс. рублей, на должности медсестры - 175 тыс. рублей.
ТАСС 03:46
Общество
В Минздраве ожидают не только вторую, но и третью волну коронавируса
Со временем эпидемиологическую ситуацию удастся стабилизировать и коронавирус станет обычным сезонным недугом.
MedikForum.ru вчера в 18:31
Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
Общество
В Крыму предложили ввести масочный режим
Повсеместный масочный режим может быть введен с 12 мая в республике Крым, при условии доступности масок в аптеках по приемлемым ценам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 04:46
Игры
Разработчики Assassin’s Creed Valhalla спрятали на официальном сайте игры секретное послание
3DNews 02:36
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 36 человек
По информации оперштаба на понедельник, 4 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждены еще 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:03
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Общество
Митрополит Иона умер из-за коронавируса
Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит на покое Иона (Карпухин) умер ночью на 4 мая от коронавируса, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).
ТАСС 04:55
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Гаджеты
GPU Nvidia в видеокартах GeForce догонит AMD Radeon по техпроцессу
OAnews вчера в 15:32