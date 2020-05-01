Экономика
REGNUMФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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С 1 мая тульские налоговики принимают заявки на субсидии от предпринимателей
Первый Тульский01 мая в 07:14
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Происшествия
Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС вчера в 12:02
Кино
Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название
Discover24 01 мая в 14:30
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru 01 мая в 05:20
Общество
В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
Хоккей
Трансферное окно в КХЛ откроется в пятницу
Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начиная с пятницы смогут официально оформлять переходы игроков и осуществлять обмены.
ТАСС Спорт 30 апреля в 19:40
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Общество
Кабмин снял запрет на вывоз масок из России
Правительство РФ сняло временные ограничения на вывоз из страны медицинских масок, бинтов, респираторов, а также средств дезинфекции, противочумных костюмов и медицинского оборудования.
BFM.ru 02:54
Общество
В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса
В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 вчера в 10:21
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Вести.Ru вчера в 12:02
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Lenta.ru вчера в 12:18
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Общество
Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса
Эксперты советуют жителям России после возвращения домой с улицы промывать глаза, рот и нос для снижения риска заражения коронавирусом.
Lenta.ru 01:00
Армия и оружие
Воля к жизни: в сирийском Идлибе началось восстановление инфраструктуры
Восстановление разрушенной террористами инфраструктуры начали сирийские власти в провинции Идлиб, 2 мая сообщает агентство SANA.
ИА Красная Весна вчера в 18:07
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Общество
В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус
Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн, сообщает Роспотребнадзор.
Интерфакс 02:53
Общество
Причины, по которым могут уволить в период пандемии
Все причины, по которым компания может расторгнуть отношения с сотрудником, изложены в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Vologda-poisk.ru 01:13
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
В московском метро начнут продавать медицинские маски
Со следующей недели в московском метро начнут продавать защитные маски.
ТВ Центр вчера в 09:49
Общество
В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове
РИА Новости вчера в 17:26
Здоровье
В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, материнства и детства предложила ввести мораторий на аборты во время пандемии коронавируса.
Клопс вчера в 11:41
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56