с чего всё началось

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Происшествия ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками Сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации закрытого города Сибирский, в котором расположена дивизия ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Происшествия Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП. 55

Экономика Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО. 6

Политика Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона. 41

Происшествия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ. 21

Политика Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову. 449

Экономика Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115% Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 5

Экономика Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. 228

Общество В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. 17

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 945

Общество В России от коронавируса впервые с 29 мая умерли более 200 человек Последний раз более 200 зараженных вявлялось 29 мая. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6358.

Происшествия Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Михаила Ефремова Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц по исполнению домашнего ареста Михаила Ефремова. 36

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 5,3K

Экономика ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей. 6

Общество В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня. 224

Экономика Американские фондовые индексы выросли на 1,1-1,7% Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 461,46 пункта (1,70%) - до 27572,44 пункта, продемонстрировав рост шестую сессию подряд. 1

Политика Трамп готовит реформирование полиции Глава США Дональд Трамп нацелен предпринять меры по реформированию полиции. 6