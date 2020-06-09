с чего всё началось

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

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