с чего всё началось

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2 Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах. 1,1K

Гаджеты Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090 NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники. 34

Шоу-бизнес Разин вспомнил встречу с пьяным Ефремовым Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вспомнил свою встречу с пьяным Ефремовым на «Кинотавре». Об этом он написал у себя в Instagram.

Политика На Украине возбудили дело против Порошенко Следователи Госбюро расследований Украины вручили экс- президенту страны Петру Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел, сообщил журналистам начальник второго отдела Госбюро Вадим Приймачок. 7

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 174

Происшествия В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб. 1,5K

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 1K

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной".

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 13

Армия и оружие Коронавирус ударил по поставкам французских ПВО Грузии Бюджет министерства обороны Грузии этого года, составлявший около 300 млн долларов, будет сокращен примерно на 25 млн долларов из-за эпидемии коронавируса, что скажется на поставках компонентов ПВО из Франции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Наука Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна. 3

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 18