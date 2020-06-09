Экономика
ТАССФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газетавчера в 13:11
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ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги
Версия-Саратоввчера в 11:37
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ФАН 10:52
Экономика
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РЕН ТВ 23:05
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Армия и оружие
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Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, возможно, осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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РИА Новости вчера в 15:04
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
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ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
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Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
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Общество
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
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В Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%
С 1 июля в Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%. Об этом в среду, 10 июня, на совещании с главами городов и районов рассказала министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц.
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Технологии
Росатом начал разработку реактора для сжигания опасных веществ
Работы по созданию проекта уникального реактора, предназначенного для «выжигания» опасных радиоактивных веществ, начали специалисты предприятия «Горно-химический комбинат», 10 июня сообщает газета «Вестник ГХК».
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