Экономика
ТАССФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газетавчера в 13:11
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ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги
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