Экономика

ТАССТАССФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис
, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Российская газетавчера в 13:11

Подробнее о событии

ФНС сообщила о запуске сервиса по проверке налоговых льгот

News.ruвчера в 15:58

ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги

Версия-Саратоввчера в 11:37

ФНС России запустила новый сервис для пострадавшего от коронавируса бизнеса

ПРАЙМвчера в 15:28

ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот

Газета.Ruвчера в 15:25

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

ТАССвчера в 14:31

Свобода от аванса

Российская газетавчера в 13:11

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Говорит Москвавчера в 15:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:00, Ашберн
Происшествия

Названа причина утечки топлива в Норильске

В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную.
РИА Новости 07:26
12
Общество

Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
98
Транспорт

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
303
Политика

Лукашенко приедет в Москву на парад Победы

Lenta.ru 07:37
Экономика

С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
49
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия 07:27
31
Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
692
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
489
Политика

Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.
RT на русском 00:36
2
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
518
Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
2
Общество

Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса в Москве в мае

Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса, как основной причины, в Москве в мае, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 07:09
5
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
126
Общество

В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня

Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC

Газета.Ru вчера в 20:03
Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
107
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
215
Происшествия

Видео допроса Ефремова появилось в Сети

ФАН вчера в 22:15
45
Происшествия

Опубликованы условия домашнего ареста Михаила Ефремова

Народные новости 04:27
598
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
395
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
1K
Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
82
Футбол

Аленичев ответил экс-директору «Енисея», который обвинил его в злоупотреблении алкоголем

Экс-наставник красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Дениса Петровского, который рассказал, как часто специалист употреблял алкоголь во время работы с командой.
RT на русском 06:59
Киберспорт

В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные

Компания Ubisoft анонсировала бесплатные выходные в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
CyberSport.ru вчера в 14:45
Происшествия

За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей

За принадлежащим Михаилу Ефремову Jeep Grand Cherokee числится 155 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 275 000 рублей.
Российская газета 04:08
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
20
Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
14
Армия и оружие

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

РИА Новости 04:36
12
Политика

Евросоюз одобрил продление санкций против России

Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на один год за присоединение Крыма.
Lenta.ru 07:19
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное