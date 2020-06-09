с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 559

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 234

Экономика ФРС США сохранила нулевую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%. 82

Армия и оружие Силы ЛНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, возможно, осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины. 2,2K

Политика На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России». 286

Общество В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов. 3

Общество Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов. 529

Игры В PS Store началась очередная крупная распродажа Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,3K

Кино Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 4,2K

Единоборства Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей турнира UFC 251 Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей главных боев турнира UFC 251, который состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Гаджеты Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12 Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.

Происшествия Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог Суд освободил под залог одного из четырех бывших полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на тюремные документы.

Общество Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.