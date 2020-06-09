с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 845

Путешествия Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек). 37

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 13

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,7K

Происшествия Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении. 1

Гаджеты Голосовой помощник «Алиса» появился в умных колонках JBL Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» начал работать в умных колонках JBL – стационарной JBL Link Music и портативной JBL Link Portable, говорится в сообщении «Яндекса». 4

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 1,2K

Политика Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике. 128

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 24

Политика Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной. 2,7K

Кино Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные» Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.

Политика Россию уступила КНДР и Венесуэле в рейтинге миролюбия На несколько строчек выше России в рейтинге поместили КНДР (151-е место), следом за которой идут Турция (150) и Венесуэла (149).

Общество Назван лучший российский вуз в мировом рейтинге QS Москва, 10 июня 2020, 09:10 — REGNUM Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признан лучшим российским высшим учебным заведением по оценке мирового рейтинга QS World University Rankings. 62

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 45

Здоровье Губернатор Амурской области стал донором Губернатор Амурской области Василий Орлов присоединился к Всероссийской донорской неделе. 1