с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. 745

Экономика Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.

Шоу-бизнес Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской. 2

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 303

Экономика Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 3

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 233

Футбол Джордже Деспотович может перейти в «Сочи» или «Рубин» Сербский форвард Джордже Деспотович попал в сферу интересов «Сочи» и «Рубина», утверждает футбольный инсайдер Иван Карпов.

Политика На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. 282

Авто Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен В период с середины июня до начала июля 2020 года на калининградском заводе "Автотор" будет "заморожен" выпуск машин BMW. 30

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 138

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 205