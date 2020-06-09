Экономика
ТАССФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газетавчера в 13:11
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ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги
Версия-Саратоввчера в 11:37
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Экономика
Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей
Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 08:40
Происшествия
Актер Михаил Ефремов признал вину по делу о ДТП со смертельным исходом
Согласно экспертизе, Ефремов был пьян. По словам источников информагентств, в его крови нашли следы марихуаны и кокаина.
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
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РИА Новости 14:28
Армия и оружие
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Как пишет издание Aviation Week, ракета была непреднамеренно отделена от B-52 во время проведения летных испытаний.
RuNews24.ru 01:14
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Авто
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Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Космос
Live: запуск ракеты Electron в рамках миссии Don’t Stop Me Now
Naked Science 08 июня в 05:16
Футбол
Джордже Деспотович может перейти в «Сочи» или «Рубин»
Сербский форвард Джордже Деспотович попал в сферу интересов «Сочи» и «Рубина», утверждает футбольный инсайдер Иван Карпов.
Bookmaker-ratings.ru 13:47
Общество
Опубликована статистика смертей от коронавируса в Москве за май
В мае новая коронавирусная инфекция оказалась основной или сопутствующей причиной 5 260 смертей в Москве.
Московский Комсомолец 07:42
Общество
Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Авто
Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен
В период с середины июня до начала июля 2020 года на калининградском заводе "Автотор" будет "заморожен" выпуск машин BMW.
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Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Известия 10:09
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Авто
Автомобилистов России летом затронут три нововведения
3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
Культура
Вышел трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль»
HBO Max выпустил трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль», поставленного по серии комиксов Doom Patrol.
Афиша Daily 15:35