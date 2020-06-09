с чего всё началось

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Экономика Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2% Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного. 17

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Общество Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией. 31

Авто Внедорожники Lada 4x4 продолжают поставляться в Европу Кто теперь отвечает за импорт LADA в ЕС, и как новая партия автомобилей вообще попала в Германию, он не пояснил, но очевидно, что в данной ситуации имеет место быть так называемый «серый импорт» в лице свободных и независимых импортеров. 9

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Здоровье Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

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Спорт Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.