с чего всё началось

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Общество ВОЗ объяснила заявление о своеобразной статистике по COVID-19 в России Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью Business FM прокомментировала заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, который назвал статистику смертности от коронавируса COVID-19 в России «сложной для понимания». 74

Здоровье Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов. 6

Игры Sony показала первые игры для PlayStation 5 Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения. 107

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 191

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 17

Авто Названа цена нового Land Rover Defender для России Первая партия внедорожников, которые будут привезены в Россию, включает 130 моделей Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE с 5-дверным кузовом и более длинной колесной базой. 13

Общество В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия "На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении. 8

Шоу-бизнес Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения. 25

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,5K

Политика Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства. 14

Шоу-бизнес Анастасия Костенко с детьми переезжает в Казань Модель Анастасия Костенко приняла решение переехать вслед за мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым.