Экономика
Российская газетаФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Авто
Компания Subaru продемонстрировала обновленный Crosstrek
Crosstrek в комплектации Limited получил современные системы безопасности, вроде системы автоматического торможения, мониторинга «слепых зон», удержания в полосе движения и автоматического переключения на дальний свет.
CarsWeek.ru 10:32
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета вчера в 04:37
Гаджеты
Выпуск Nokia 6.3, 7.3 и 9.3 PureView снова откладывается
Ожидалось, что HMD Global представит новое семейство смартфонов Nokia, в которое войдут модели 6.3, 7.3 и 9.3, в третьем квартале этого года.
3DNews 13:00
Армия и оружие
Безсонов: война на Украине закончится только на условиях Донбасса
О перспективах, которые ждут республики, Федеральному агентству новостей рассказали участники трагических событий на территории Донбасса.
Политическая Экспертиза 06:09
Происшествия
В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными
В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Газета.Ru 13:55
Происшествия
На Камчатке медведь с бидоном на голове попал на видео
Охотоведам не удалось найти на Усть-Большерецкой трассе медведя, голова которого застряла в бидоне, сообщает ИА «Кам 24».
Общественное телевидение России вчера в 10:05
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
News.ru 09:43
Футбол
Месси не попал в топ-10 самых дорогих игроков ведущих европейских лиг
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 европейских лиг.
Спорт-Экспресс вчера в 09:58
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
Путешествия
Отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Отдых на российских курортах может подорожать на 30% в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Вести.Ru 02:13
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Политика
У следствия по MH17 не оказалось данных о пуске ракеты «земля-воздух»
Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по крушению малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, заявил, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского.
Московский Комсомолец 09:01
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Политика
Премьер Литвы признал право Латвии и Эстонии покупать электричество БелАЭС
Вильнюс, 9 июня 2020, 18:22 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, комментируя проект декларации стран Прибалтики о принципах торговли электроэнергией с третьими странами, по сути признал право Латвии и Эстонии покупать электроэнергию с БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 июня.
REGNUM 11:22
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Экономика
Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Политика
На улицах в США заметили военных без опознавательных знаков
Как сообщает телеканал CNN, на многих хорошо вооруженных военных не было знаков отличия, а также они отказывались назвать себя и свое звание.
RuNews24.ru 13:27
Гаджеты
Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России
Megaobzor.com 05:06
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08