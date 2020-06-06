Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
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ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот

Российская газета13:11

Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал

Телеканал 360°12:52

Налоговая амнистия из-за коронавируса: налоги и взносы спишут автоматически

Амур.инфо06 июня в 03:19

Закон об освобождении от уплаты налогов подписан

Бухгалтерия.ру03:59

Организации и ИП, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции, освободили от налогов за II квартал 2020 года

Гарантвчера в 10:10

Налоги за II квартал можно не платить!

Главная книгавчера в 08:59

ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги

Версия-Саратов11:37
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Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
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В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

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Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
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Отдых на российских курортах может подорожать на 30% в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
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Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
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Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по крушению малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, заявил, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского.
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В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

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Глава РФС ответил на критику Федуна

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Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
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Ветерану из ролика о поправках после оскорблений Навального стало плохо

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Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

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В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
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На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
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