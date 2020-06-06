Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
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с чего всё началось
Опубликован Закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ
, предусматривающий освобождение компаний и ИП, пострадавших от эпидемии, от уплаты практически всех налогов и сборов за II квартал текущего года.
Время Бухгалтера06:59

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ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот

Российская газета13:11

Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал

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Организации и ИП, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции, освободили от налогов за II квартал 2020 года

Гарантвчера в 10:10

Закон об освобождении от уплаты налогов подписан

Бухгалтерия.ру03:59

ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги

Версия-Саратов11:37

Налоги за II квартал можно не платить!

Главная книгавчера в 08:59

Налоговая амнистия из-за коронавируса: налоги и взносы спишут автоматически

Амур.инфо06 июня в 03:19
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