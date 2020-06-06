с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.

Экономика Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня Стартап взлетел в цене за три дня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Минск потребовал пересмотра цен на российский газ Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. 232

Общество На Петербург обрушился град размером с яйцо Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий. 6

Шоу-бизнес Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 5,1K

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 398

Экономика Страховка покрыла $30 млн ущерба «Норникеля» от аварии в Норильске «Норникель» получил страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев. 2

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 156

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 10

Общество В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов. 321

Космос В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре Плазменные двигатели, наряду с ионными, применяются в качестве маршевых или маневровых на космических аппаратах самого разного назначения.

Игры По слухам, Far Cry 6 анонсируют уже в июле Необычное местоположение представляет большой интерес: предыдущие части серии перемещали игрока в экзотические места, такие как Африка, Кират и тропические острова, но действие Far Cry 5 происходило в Северной Америке.