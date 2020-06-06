с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.

Футбол В Италии футболиста «Милана» ограбили, угрожая пистолетом Испанский футболист "Милана" Саму Кастильехо сообщил, что его ограбили в Милане, угрожая пистолетом.

Единоборства UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.

Футбол Полуфинал Кубка Германии. Прямая трансляция матча Саарбрюккен — Байер «Саарбрюккен» из одноименного города и леверкузенский «Байер» встретятся в полуфинале Кубка Германии по футболу.

Происшествия В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек. 3,8K

Происшествия Шлеменко призвал к показательному делу против Ефремова Двукратный победитель Гран-при Bellator, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко призвал к показательному делу против актера Михаила Ефремова, по вине которого в результате ДТП в центре Москвы погиб Сергей Захаров. 4

Футбол Новый спортивный сезон российской премьер-лиги начнется 1 августа Исполком Российского футбольного союза утвердил даты проведения следующего сезона в российской премьер-лиге.

Энергетика Минск потребовал пересмотра цен на российский газ Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. 157

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 384

Киберспорт Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.

Кино Новый фильм Netflix получил 0% на сайте Rotten Tomatoes Боевик «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона, вышедший на стриминговом сервисе Netflix, получил 0% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Политика Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. 8

Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 4