Экономика
Деловое.ТВФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот
Федеральная налоговая служба запустила на своем официальном сайте сервис, в котором граждане России могут узнать о наличии налогов и авансовых платежей по налогам во II квартале 2020 года.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газета09 июня в 13:11
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ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги
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