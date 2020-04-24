Экономика
Российская газетаФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
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Субсидии предпринимателям на выплату зарплат не будут облагаться подоходным налогом
Будущее России. Национальные проекты06:30
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
Здоровье
Смертность в России в 2019 году снизилась на 1,6%
Общая смертность в России за 2019 год снизилась на 1,6%, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
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В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире
RuNews24.ru 14:45
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции
Мужской хор Dustyesky при условии самоизоляции спел известную советскую композицию «На поле танки грохотали».
ToDay News Ufa 13:13
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
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Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти
Российская газета 16:33
Технологии
Состоялось крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
По словам главы маркетинга Wi-Fi Alliance Кевина Робинсона (Kevin Robinson), диапазоны 2,4 и 5 ГГц начали использовать в далеком 1999 году, одновременно с основанием альянса.
Live24 11:14
Общество
Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19
Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей.
Национальная служба новостей 16:18
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
Общество
Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не у всех, заявила Попова
Попова уточнила, что они могут болеть не один раз тем, чем остальные 90-95% популяции не будут болеть, переболев единожды.
РИА Новости 14:00
Экономика
Экономика России теряет 100 млрд рублей в день из-за коронавируса
Российская экономика ежедневно недосчитывается 100 миллиардов рублей из-за мер, которые ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса.
URA.Ru 11:47
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Армия и оружие
Лучше Ка-52: в США высоко оценили российский вертолет Ка-50
Американский журнал The National Interest посвятил целую статью российскому ударному вертолету Ка-50 "Черная акула", который автор называет "летающим танком".
Утро.ru 06:59
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Энергетика
Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.
РИАМО 06:54
Армия и оружие
Эксперт оценил создаваемые в США «умные» прицелы
Разрабатываемые в США "умные" прицелы существенно повысят эффективность стрелкового оружия, подобные приспособления нужно создавать и в России, так как даже боевые возможности выпущенной в прошлом веке СВД с таким прицелом ощутимо возрастут, считает известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
РИА Новости 15:07
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Экономика
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Музыка
Михаил Гуцериев стал автором песни для группы «Фабрика»
Ревизор.ру 12:06
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18