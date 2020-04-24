Экономика
Российская газетаФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
Российская газета24 апреля в 06:46
Субсидии предпринимателям на выплату зарплат не будут облагаться подоходным налогом
Будущее России. Национальные проекты24 апреля в 06:30
ФНС запустит сервис по выплате субсидий сотрудникам пострадавших предприятий МСП
ТАСС24 апреля в 06:26
ФНС с мая запустит сервис для выплаты субсидий бизнесу в 1 МРОТ на каждого сотрудника
ПРАЙМ24 апреля в 05:46
Объявлена дата запуска сервиса по выплатам субсидий для малого бизнеса
ИА Красная Весна24 апреля в 05:38
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru вчера в 18:17
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Трамп и Макрон намерены созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Игры
Создатели игры 112 Operator оригинально защитились от пиратства
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости 25 апреля в 06:07
Хоккей
Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны
ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс 25 апреля в 09:41
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Общество
Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза
В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica.
ИА Красная Весна вчера в 05:24
Происшествия
Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
Здоровье
На Украине допустили стремительную отмену карантина
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил отмену карантинных ограничений стране раньше срока.
Lenta.ru 01:59
Космос
Российский «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета до МКС. Такое заявление сделал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТК Звезда 25 апреля в 06:10
Здоровье
Новосибирским медикам определили стимулирующие выплаты
Новосибирск, 27 апреля 2020, 08:17 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
REGNUM 01:17
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Культура
Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской
Певица Лариса Долина заявила, что смогла определить главное отличие американских зрителей от российских.
Live24 01:53
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Происшествия
Заведующая скорой из Подмосковья выпала из окна больницы, перепрофилированной для лечения коронавируса
Заведующая отделения скорой медицинской помощи Звездного городка Наталья Лебедева выпала из окна больничной палаты больницы в Москве, в которой сама проходила лечение от коронавируса.
Эхо Москвы 02:01
Происшествия
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru вчера в 12:48
Общество
Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туристическим операторам на возмещение затрат из-за ситуации с распространением коронавируса.
Политика Сегодня вчера в 11:33
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика
Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами
Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году.
BFM.ru 01:57
Авто
Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90
1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 24 апреля в 05:08
Наука
Как запахи влияют на набор веса, рассказали ученые
ToDay News Ufa 00:18
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля
Россияне могут услышать новое обращение президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом на неделе с 27 апреля по 3 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 01:51
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58