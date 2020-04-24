С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

Общество Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.

Происшествия Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское". 24

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 14

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 561

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 81

Общество Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио» Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».

Общество Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса У текущего экономического кризиса есть три ключевые особенности: синхронность, быстрота и глубина.

Общество От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района. 2

Общество Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 62

Культура «Зулейху» отправляют в прокуратуру О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. 36

Общество В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 23

Общество Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам. 2

Политика Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции На данный момент у Кремля нет определенной даты. 3,1K

Финансы Банк России снизил ключевую ставку на два шага Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага. 1,3K

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 1,6K

Футбол «Олимпиакосу» грозит понижение в классе из-за договорных матчей Если факты нарушений будут доказаны, то Маринакис получит пожизненную дисквалификацию на деятельность в футболе, а "Олимпиакос" будет оштрафован на 3 миллиона евро и понижен в классе.