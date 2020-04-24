Экономика
Российская газетаФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
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Субсидии предпринимателям на выплату зарплат не будут облагаться подоходным налогом
Будущее России. Национальные проектывчера в 06:30
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
Российская газетавчера в 06:46
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Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Общество
Лукашенко устроил субботник в Чернобыльской зоне
Газета.Ru 03:55
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Происшествия
Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео
Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
Недвижимость
В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.
Русская Планета 23 апреля в 16:52
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 06:01
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Происшествия
В Челябинской области подтвердилось ещё 65 случаев COVID-19
Челябинск, 25 апреля 2020, 12:31 — REGNUM В Челябинской области за сутки подтверждено ещё 65 случаев COVID-19.
REGNUM 05:31
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru вчера в 09:37
Общество
Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»
Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».
Известия 04:22
Общество
Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса
У текущего экономического кризиса есть три ключевые особенности: синхронность, быстрота и глубина.
Вести.Ru 04:51
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Гаджеты
AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K
Даже после нескольких лет присутствия на рынке процессор Intel Core i7-7700K по-прежнему обойдется геймерам около 300 долларов.
МИТ 23 апреля в 15:25
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor вчера в 09:55
Общество
От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи
Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района.
Вести Сочи 04:12
Происшествия
В Москве в апреле задержали 130 водителей, находившихся на карантине из-за коронавируса
Сотрудники столичной Госавтоинспкекции задержали в апреле 140 водителей, находившихся на карантине из-за коронавируса.
ТАСС 05:14
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в результате несчастного случая
Российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
Известия вчера в 08:27
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
Культура
«Зулейху» отправляют в прокуратуру
О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:21
Общество
В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции На данный момент у Кремля нет определенной даты.
Деловое.ТВ 23 апреля в 07:54
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Футбол
«Олимпиакосу» грозит понижение в классе из-за договорных матчей
Если факты нарушений будут доказаны, то Маринакис получит пожизненную дисквалификацию на деятельность в футболе, а "Олимпиакос" будет оштрафован на 3 миллиона евро и понижен в классе.
Soccer.ru 03:53
Кино
Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Компания Sony Pictures перенесла выход продолжения анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" на пять месяцев, передает Regnum со ссылкой на Screen Rant.
Ревизор.ру 03:00