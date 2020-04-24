Экономика
Российская газетаФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
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Субсидии предпринимателям на выплату зарплат не будут облагаться подоходным налогом
Будущее России. Национальные проекты24 апреля в 06:30
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
Российская газета24 апреля в 06:46
ФНС запустит сервис по выплате субсидий сотрудникам пострадавших предприятий МСП
ТАСС24 апреля в 06:26
ФНС с мая запустит сервис для выплаты субсидий бизнесу в 1 МРОТ на каждого сотрудника
ПРАЙМ24 апреля в 05:46
Объявлена дата запуска сервиса по выплатам субсидий для малого бизнеса
ИА Красная Весна24 апреля в 05:38
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Газета.Ru 25 апреля в 15:39
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая на канале «Россия-1» о динамике заболеваемости коронавирусом в стране, отметила позитивные тенденции и призвал россиян для сохранения этих тенденций провести майские праздники дома.
Вестник Кавказа вчера в 07:44
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Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra вчера в 12:47
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Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Экономика
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости вчера в 17:00
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Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа
В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 18:37
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В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений
Москва, 27 апреля 2020, 05:57 — REGNUM Текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет за все время наблюдений.
REGNUM вчера в 22:57
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В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
REGNUM вчера в 21:40
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Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru вчера в 15:14
Культура
Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской
Артистка сообщила, что американцы ведут себя более раскованно, в отличие от россиян.
Слово и Дело вчера в 23:34
Общество
Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
ГТРК Алания вчера в 07:58
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Политика
В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом
Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России.
Известия вчера в 09:39
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Происшествия
Пешехода насмерть сбили ночью на шоссе Ленточный бор в Барнауле
В ночь на 27 апреля в Барнауле автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу. Это произошло на шоссе Ленточный бор.
Алтайская правда вчера в 23:12
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Интерфакс вчера в 11:56
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
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Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
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Общество
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
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Общество
Министерство юстиции передумало повышать штрафы в новом КоАП
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Вечерняя Москва вчера в 17:16
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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
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Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
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Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Культура
Гоблин раскритиковал книгу «Зулейха открывает глава», не читая её
News.ru вчера в 11:05
Политика
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Развенчивая миф о пресловутом «российском вмешательстве», американский эксперт пришел к выводу, что Вашингтон поверил в собственные слова о том, что секретным оружием русских стала рассерженная Америка.
Rusvesna.su вчера в 22:00