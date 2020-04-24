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Политика Небензя сделал замечание представителю Косово Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом. 36

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