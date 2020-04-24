Экономика
Российская газетаФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
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ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
Российская газетавчера в 06:46
Субсидии предпринимателям на выплату зарплат не будут облагаться подоходным налогом
Будущее России. Национальные проектывчера в 06:30
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Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Республика Татарстан 13:09
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Опубликован проект нового расписания ОГЭ
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Глава ростовского Минздрава попала в реанимацию
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попала в больницу с сердечным приступом, сообщил РИА Новости представитель медучреждения, в которое она госпитализирована.
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Зюганов отметил роль Китая в борьбе с коронавирусом
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Чита.Ру вчера в 19:30
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
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Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Транспорт
В Москве 8% автомобилистов продолжили ездить без пропусков
Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе, 1,9 млн автомобилей накануне передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков.
Интерфакс 10:22
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
Здоровье
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:38
Технологии
Началось самое глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет
Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за последние 20 лет, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
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ТАСС 11:11
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим изоляции на 14 дней
Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что россияне должны провести дома как минимум ещё 14 дней — один инкубационный период развития коронавируса.
News.ru вчера в 14:49
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Умер звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко
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Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Автогол Витуса принес «Шахтеру» победу над брестским «Динамо»
Солигорский «Шахтер» на выезде одержал победу над брестским «Динамо» со счетом 2:0.
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Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
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Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
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Глава UFC назвал сроки следующего боя Хабиба Нурмагомедова
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The Rolling Stones выпустили сингл об изоляции
РБК 23 апреля в 20:07