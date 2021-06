Nintendo показала геймплей новой The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Японская компания Nintendo в рамках главного мероприятия индустрии Electronic Entertainment Expo 2021 (E3) показала игровой процесс нового проекта The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. В трейлере главный герой сражается с противниками, используя свои новые силы.